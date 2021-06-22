اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعلن موعد فتح الطريق الساحلي

أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الثلاثاء، بياناً حول اجتماعاتها التي تعقد في سرت منذ الـ 20 من الشهر الجاري.

اللجنة، وفي بيانها الذي تحصلت قناتنا على نسخة حصرية منه، قالت: “الطريق بحاجة الى اصلاحات و تواصلنا مع لجنة مختصة أبدت استعدادها للتنفيذ السريع للأعمال و اللجنة ستتابع سير العمل و الاشراف عليه، واللجنة سمحت بدخول المعدات و التجهيزات الخاصة بنقلط التفتيش الخاصة بالاجهزة الامنية”.

وأوضحت “أنها ولأول مرة جمعت بين الغرف الميدانية وزارت خطوط التماس رفقة الغرف الأمنية الفرعية للتنسيق حول آلية تنفيذ المهام المناطة بهم، مشيرةً إلى أنها مستمرة في أعمالها و اجتماعاتها لحين انتهاء صيانة الطريق وفتحه خلال ايام قليلة”.

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