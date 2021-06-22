الأمم المتحدة: “برلين 2” سيناقش تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار ولابد من خروج المرتزقة

أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، ستقود وفد الأمم المتحدة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، الذي تستضيفه الخارجية الألمانية، الأربعاء، نيابة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، تابعته قناتنا، إن المؤتمر يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأخير والذي عُقد في يناير 2020م.

وبحسب تقرير لموقع الأمم المتحدة، أضاف دوجاريك، أن “برلين 2” سيناقش ويتصدى للتحديات المتبقية في تنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وفي سياق متصل، شدد الناطق باسم الأمم المتحدة، على أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا، معتبرًا أن إعادة فتح الطريق الساحلي أمر بالغ الأهمية لتنفيذ اتفاق أكتوبر المتعلق بوقف إطلاق النار.

وأشاد بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والعمل مع السلطة التنفيذية المؤقتة لضمان فتح الطريق الساحلي، قائلا: “الأهم من ذلك كله هو ضرورة بدء انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأخرى، من دون تأخير أكثر من ذلك”.

وأشار إلى مواصلة عزم الأمم المتحدة على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال النشر التدريجي لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة.

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