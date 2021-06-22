نصية: لا نعلم شيئًا عن اتفاقات المنقوش في إيطاليا بشأن جنوب ليبيا

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إنه وسط الزيارات ‏المكوكية المتبادلة لمسؤولي السلطة التنفيذية، كانت زيارة وزيرة ‏الخارجية، نجلاء المنقوش إلى إيطاليا الأكثر لفتا للانتباه، لأنه لا ‏نعلم إلى الآن ما اتفقت عليه بشأن الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن ‏هذه القضية حساسة.‏

وأشار نصية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك” إلى أنه منذ منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية ‏من قبل منتدى الحوار السياسي بإشراف الأمم المتحدة، ومدينة ‏طرابلس تشهد زيارات مكوكية لسفراء ووزراء خارجية ومخابرات ‏عربية وإقليمية ودولية.‏

وتابع بقوله كما أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ‏والوزراء قاموا بالعديد من الزيارات الخارجية، فاق عددها زياراتهم ‏الداخلية للمدن الليبية، وكل هذه الزيارات كانت في ظاهرها تحمل ‏التأييد والدعم للسلطة التنفيذية، والعمل على إبرام الاتفاقيات ‏الاقتصادية في شتى المجالات، وخاصة قطاع الكهرباء الذي يعاني ‏من مصاعب كبيرة، وفي بعض الحالات تم توقيع بعض العقود في ‏ذات الإطار. ‏

وانتقل بحديثه قائلا إن الشيء الملفت للانتباه في هذه الزيارات هو ‏زيارة وزيرة الخارجية الليبية إلى روما، ثم توجهها إلى أقصى الجنوب، ‏وأعقبها لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي والاتحاد الأوروبي، ‏والحديث في مؤتمر صحفي عن الهجرة غير الشرعية، ولا نعلم إلى ‏الآن ما تم الاتفاق عليه، وهل تم توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية؟.‏

ووصف هذا الأمر بالحساس جدا بالنسبة لليبيين، وسبق وأن تم ‏إبطال اتفاق حول نفس الموضوع مع الجانب الإيطالي من قبل ‏المحاكم الليبية في عهد حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فهذه ‏القضية مهمة جدا ولا يجب أن تتم فيها اتفاقات أو معاهدات أو ‏حتى مذكرات تفاهم، إلا بعد قيام الدولة، ويكون الطرف الليبي ندا ‏للأطراف الأخرى، خاصة وأننا دولة عبور، وأننا على قناعة تامة بأن ‏الهجرة ظاهرة حضارية، وأن معالجة الهجرة غير الشرعية تتم في ‏دول المنبع، والمقصد بالدرجة الأولى وفي ظل تعاون الجميع.‏

وأوضح أنه على الرغم من ذلك فإن أجواء الزيارات العربية ‏والإقليمية والدولية من وإلى طرابلس خلقت مناخ سلمي وإيجابيات ‏كبيره لدى المواطن الليبي، الذي يتطلع للسلام والعيش الكريم ‏وبناء الدولة، إلا أن ما يحدث بالتزامن مع هذه الزيارات من توتر في ‏شرق المتوسط و دول جنوب ليبيا، وكذلك بعض التحركات ‏العسكرية خلفت سحابة من القلق ‏والتخوف من عودة اندلاع الحرب، خاصة مع تعثر أعمال ‏اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، والتأخر في توحيد المؤسسة ‏العسكرية والأمنية وبروز عراقيل ومصاعب في توحيد السلطة ‏التنفيذية وضبابية المسار الدستوري والانتخابات.‏

وتحدث عن أن هذا الأمر يوحي بأن الاتفاق الذي حدث في جنيف ‏كان هشاً، وأن الأطراف الليبية لم تتوافق فعلاً، وأن الأمر قد يكون ‏فقط رضوخ للإرادة الدولية، والتي هي أيضا ليست على وفاق تام، ‏وكذلك بعض الأخبار و التصريحات الإقليمية والدولية تشير إلى ‏احتمال اندلاع صراع داخل ليبيا، وقد يكون ظاهره ليبي، ولكن ‏بالتأكيد داخله ومحركه إقليمي ودولي.‏

وأتم بقوله إن كل هذه المتناقضات تتصارع في الساحة الليبية الآن، ‏لتشكل حالة من الأمل في بناء الدولة، وإجراء الانتخابات في ‏موعدها، وحالة من الخوف من عودة القتال من جديد، ‏متسائلا “هل زيارات طرابلس المكوكية ينتصر فيها السلام والتعاون ‏الاقتصادي والعبور نحو الدولة أم يعلو فيها صوت الرصاص ‏والعنف؟”.‏

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