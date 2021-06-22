نصية: لا نعلم شيئًا عن اتفاقات المنقوش في إيطاليا بشأن جنوب ليبيا

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إنه وسط الزيارات المكوكية المتبادلة لمسؤولي السلطة التنفيذية، كانت زيارة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش إلى إيطاليا الأكثر لفتا للانتباه، لأنه لا نعلم إلى الآن ما اتفقت عليه بشأن الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن هذه القضية حساسة.
وأشار نصية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” إلى أنه منذ منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية من قبل منتدى الحوار السياسي بإشراف الأمم المتحدة، ومدينة طرابلس تشهد زيارات مكوكية لسفراء ووزراء خارجية ومخابرات عربية وإقليمية ودولية.
وتابع بقوله كما أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء والوزراء قاموا بالعديد من الزيارات الخارجية، فاق عددها زياراتهم الداخلية للمدن الليبية، وكل هذه الزيارات كانت في ظاهرها تحمل التأييد والدعم للسلطة التنفيذية، والعمل على إبرام الاتفاقيات الاقتصادية في شتى المجالات، وخاصة قطاع الكهرباء الذي يعاني من مصاعب كبيرة، وفي بعض الحالات تم توقيع بعض العقود في ذات الإطار.
وانتقل بحديثه قائلا إن الشيء الملفت للانتباه في هذه الزيارات هو زيارة وزيرة الخارجية الليبية إلى روما، ثم توجهها إلى أقصى الجنوب، وأعقبها لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي والاتحاد الأوروبي، والحديث في مؤتمر صحفي عن الهجرة غير الشرعية، ولا نعلم إلى الآن ما تم الاتفاق عليه، وهل تم توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية؟.
ووصف هذا الأمر بالحساس جدا بالنسبة لليبيين، وسبق وأن تم إبطال اتفاق حول نفس الموضوع مع الجانب الإيطالي من قبل المحاكم الليبية في عهد حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فهذه القضية مهمة جدا ولا يجب أن تتم فيها اتفاقات أو معاهدات أو حتى مذكرات تفاهم، إلا بعد قيام الدولة، ويكون الطرف الليبي ندا للأطراف الأخرى، خاصة وأننا دولة عبور، وأننا على قناعة تامة بأن الهجرة ظاهرة حضارية، وأن معالجة الهجرة غير الشرعية تتم في دول المنبع، والمقصد بالدرجة الأولى وفي ظل تعاون الجميع.
وأوضح أنه على الرغم من ذلك فإن أجواء الزيارات العربية والإقليمية والدولية من وإلى طرابلس خلقت مناخ سلمي وإيجابيات كبيره لدى المواطن الليبي، الذي يتطلع للسلام والعيش الكريم وبناء الدولة، إلا أن ما يحدث بالتزامن مع هذه الزيارات من توتر في شرق المتوسط و دول جنوب ليبيا، وكذلك بعض التحركات العسكرية خلفت سحابة من القلق والتخوف من عودة اندلاع الحرب، خاصة مع تعثر أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، والتأخر في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبروز عراقيل ومصاعب في توحيد السلطة التنفيذية وضبابية المسار الدستوري والانتخابات.
وتحدث عن أن هذا الأمر يوحي بأن الاتفاق الذي حدث في جنيف كان هشاً، وأن الأطراف الليبية لم تتوافق فعلاً، وأن الأمر قد يكون فقط رضوخ للإرادة الدولية، والتي هي أيضا ليست على وفاق تام، وكذلك بعض الأخبار و التصريحات الإقليمية والدولية تشير إلى احتمال اندلاع صراع داخل ليبيا، وقد يكون ظاهره ليبي، ولكن بالتأكيد داخله ومحركه إقليمي ودولي.
وأتم بقوله إن كل هذه المتناقضات تتصارع في الساحة الليبية الآن، لتشكل حالة من الأمل في بناء الدولة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وحالة من الخوف من عودة القتال من جديد، متسائلا “هل زيارات طرابلس المكوكية ينتصر فيها السلام والتعاون الاقتصادي والعبور نحو الدولة أم يعلو فيها صوت الرصاص والعنف؟”.
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