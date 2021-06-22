عضو بلجنة الحوار: التعويل على مجلس النواب أو مجلس الدولة لا يكون أمرا صحيحا

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، رمضان السنوسي، على ضرورة البحث عن بدائل في انتخابات الرئاسة، حتى يتم طمأنة الناس قبل ‏إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.‏

السنوسي، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، زعم أن “الانتخابات النيابية أسهل بصورة كبيرة في تطبيقها، ‏لكن الأصعب الانتخابات الرئاسية، بسبب مخاوف البعض من أن ‏تعيش الديكتاتورية”، على حد قوله.‏

وذكر أنه يوجد عدد من البدائل لطمأنة الناس، متمثلة في وضع صلاحيات محدودة للرئيس قبل الانتخابات، أو يتم ‏انتخاب مجلس رئاسي بدلا من رئيس واحد لإحداث توازن، أو ‏الذهاب إلى نظام القائمة بحيث تجرى الانتخابات على قائمة ‏واحدة تضم رئيس ونائب رئيس ورئيس وزراء، لضمان التوازن أيضا.‏

وتابع بقوله: “أعتقد نحن علينا أن نحدد الخلاف سياسي أم قانوني، ‏وإذا كان قانونيا سنبحث في هذا الاتجاه ويمكن أن نناقش في هذا ‏الاتجاه، ولكن إذا كان خلافا سياسيا، وهذا ما أعتقده تتبعها ‏مخاوف من كل طرف من الأطراف”.‏

وأضاف: “نحن متفقون على أننا سنذهب في الانتخابات في ‏‏24 ديسمبر، ولكن علينا أن نتفق هل نرغب أن تكون الانتخابات ‏أداة للخروج من الوضع البائس الذي يعانيه الليبيون أم تكون ‏العكس”.‏

وأردف: “نحتاج أن تكون الانتخابات وسيلة تنقلنا إلى ‏الديمقراطية”، مستطردا: “نحن في ملتقى الحوار متفقون على ‏إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن الخلاف حول الكرسي الأول، ‏ونحن الليبيون لم نتعود على انتخاب الرئيس منذ الاستقلال”.‏

وتساءل: “كيف سنجري تلك الانتخابات وهناك مخاوف؟ ‏علينا أن نستمع إليها من كل طرف، وهناك من يخاف أنه عندما ‏تأتي الانتخابات بالتصويت المباشر سيأتي ديكتاتور، مضيفا: “دائما ‏استحضر السراج الشخصية الضعيفة المكسورة تمكنت من حكمنا ‏‏6 سنوات”.

وواصل: “نحن الآن في حالة هدنة لا حرب ولا سلم، وهناك ‏‏4 عوامل تحكم المشهد، السلاح والمال والتحالفات والأحقاد ‏المتراكمة، وهذا المشهد هو الذي سيسيطر نفسيا على المشهد ‏السياسي خاصة في الانتخابات المقبلة والرئاسية تحديدا”.‏

وأفاد بأن المجتمع الدولي مُصر على الانتخابات وعودة الشرعية إلى ‏أهلها، حتى يستطيعون التعامل معها ويعقد معها اتفاقات، قائلا: “دورنا ليس التعبير عن وجهات نظرنا بل أن نوعي الشباب بما ‏هو موجود، ومراعاة أن الصين قد لا توافق في مجلس الأمن على ‏القاعدة الدستورية، حتى لا يعمم هذا الإجراء على الدول الأخرى ‏ومناطق الصراع الأخرى، وأنصح زملائي في لجنة الحوار أن يكون ‏ملحقا في خارطة الطريق وليس قاعدة دستورية”.‏

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واستطرد: “عندما كنا في لجنة الحوار في بدايتها كنا ندفع في اتجاه بأن ‏ننتج خارطة الطريق، وكثير من النقاط التي سقطت منها وتحصن ‏خارطة الطريق قرار مجلس الأمن بشأنها”.‏

وأوضح أنه ما قبل جنيف 1 كانوا متحمسين حتى انتخاب سلطة ‏تنفيذية، وكان هناك بعض الأطراف الموجودة في ملتقى الحوار باتوا ‏غير موجودين والاصطفافات اختلفت الآن وتغيرت، وفقا لقوله.

وأشار إلى أنه يعول على اللجنة الاستشارية، التي ساعدت كثيرا إلى ‏الوصول إلى توافقات، مضيفا: “هذا ما أتوقعه في جنيف 2 ونعطي كل ‏الضمانات والتطمينات إلى بعضنا البعض لأننا نريد أن نأتي إلى ‏الانتخابات”.‏

وأتم بقوله إن التعويل على مجلس النواب أو ما يسمى “مجلس الدولة” لا يكون أمرا صحيحا، ‏خاصة بعدما خرج رئيس ما يسمى ” مجلس الدولة”، خالد المشري، مطالبا ‏بالاستفتاء في مماطلة تسعى للابتعاد عن الانتخابات، متسائلا: “أين كان ‏دستوره طوال تلك المدة، ولماذا لم يطلب الاستفتاء عليها طوال ‏تلك المدة؟”.‏

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