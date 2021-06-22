اللجنة العسكرية «5 + 5»: «الطريق الساحلي» يحتاج إلى إصلاحات عاجلة

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، أن الطريق الساحلي «سرت – مصراتة»، يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الشركة المختصة التي أبدت استعدادها للقيام بالصيانة المطلوبة خلال أيام قليلة.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» في مقرها بمدينة سرت لاستكمال كافة الاستعدادات والترتيبات الأمنية اللازمة من أجل تحقيق فتح آمن للطريق الساحلي، حيث قامت بزيارات ميدانية للطريق الساحلي بحضور أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتأكيد والوقوف على حالة الطريق وصلاحيته للمرور الأمن للمواطنين حفاظا على أمنهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم”.

وأضاف البيان “من خلال مرور اللجنة على الطريق الساحلي وقفت على حاجة الطريق إلى إصلاحات عاجلة وقد تم التواصل مع الشركة المختصة التي أبدت استعدادها للقيام بالصيانة المطلوبة خلال أيام قليلة وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك بشكل مباشر والإشراف على أعمال الشركة”.

وتابع “وقفت اللجنة على الأماكن التي تم تحديدها من قبل اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية لإقامة البوابات والتمركزات الأمنية وفي سبيل ذلك سمحت ببداية إدخال المعدات والتجهيزات الخاصة بها”.

واستطرد “من خلال الزيارات الميدانية للجنة؛ تم اللقاء بين غرف العمليات الميدانية من الطرفين ولجنة الترتيبات الأمنية بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة من أجل التنسيق التام لتنفيذ الأعمال المناطة بهم”.

وشددت اللجنة العسكرية على استمرار اجتماعاتها المنعقدة وأعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين وذلك لفتح الطريق الساحلي فور انتهاء هذه الأعمال والتي ستتم خلال أيام قليلة”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر موثوقة، تكليف المهندس امراجع شر الطريق، رئيس صندوق إعمار سرت، بالصيانة المستعجلة للطريق وترميمه، بحيث يكون في صورة آمنة من عبور السيارات والمسافرين من خلاله، ويكون جاهزاً على أقل تقدير قبل عشرين يوماً من هذا التاريخ.

وأوضحت المصادر أنه مع العلم بأن الطريق مُدمّر في بعض المواضع ويحتاج للصيانة ومعالجة الحُفر التي ألحقت به جراء الحرب.