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«المسلاتي»: هل يحمل الدبيبة لـ«برلين 2» رؤية تمثل الليبيين أم الإخوان والمليشيات؟

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر المحلل السياسي، حسين المسلاتي، ذهاب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للمشاركة في فعاليات مؤتمر «برلين 2»، مشيرا إلى أنه تعدى على اختصاصات ومهام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ولم ينسق مع مجلس النواب.

وقال المسلاتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ناهيك عن تعديه على اختصاصات ومهام المنفي، هل نسق الدبيبة مع رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ورئيس المجلس الرئاسي قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر «برلين 2»؟”.

وأضاف “ما هي الرؤية التي يحملها للمؤتمر وهل تمثل الليبيين أم أنها تمثل الإخوان والمليشيات؟”.

وتشهد العاصمة الألمانية «مؤتمر برلين» حول ليبيا، غدًا الأربعاء، بمشاركة وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، والذي تشارك فيه الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، تحدث في إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، أمس الاثنين، حول استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، محذرًا من هذا يرسخ انقسام ليبيا، وداعيًا إلى ضرورة ضمان مغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بشكل منتظم، إضافة إلى نزع سلاحهم، وتسريحهم ودمجهم في بلدانهم.

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الإخوان الدبيبة المليشيات برلين 2 ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كلا هو لا يحمل رؤية الليبيين فليسوا الليبيين هم اولياء نعمته انما اولياء النعمه لديه هم رئيس النظام الاردوغاني وعصابة التنظيم الأخواني وبنت الامريكا أستيفاني ودعك من الكمبارس في لجنة ال 75 هم قام بتمثيل صوري كمبارسي لارادة الليبيين فلم يعطي لها أحد وزن فالأراده كانت لغير الليبيين ففي جينف برزت ارادة ممثلهة الدول الاستعماريه ورأيناها وهي متواطئه مع اردوغان وعصابة الأخوان وفي الصخيرات قد رأينا ليون ممثل الدول الاستعماريهكيف تواطئ مع عصابة الأخوان وفصل من لا شئ في الصخيرات حكومه عميل برئاسة التركي السراج وفي جنيف افرزت المؤامره علي الليبيين بحكومه عميله تعمل في ظل أحتلال وتتلقي في الآوامر منه فمنع اردوغان رئيس حكومة العماله من زيارة قلب ليبيا النابض بنغازي واليوم سافر دبيبه الي برلين محملا برؤية اسياده الاتراك والأخوان واذا وجدت متسع من الوقت ممكن سيتحدث عن الشأن الليبي الصرف ولكن في الشك يخرج عن النص المطلوب تركيا واخوانيا ان يقوله فما هو مكتوب له سيقوله

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