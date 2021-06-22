«المسلاتي»: هل يحمل الدبيبة لـ«برلين 2» رؤية تمثل الليبيين أم الإخوان والمليشيات؟

استنكر المحلل السياسي، حسين المسلاتي، ذهاب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للمشاركة في فعاليات مؤتمر «برلين 2»، مشيرا إلى أنه تعدى على اختصاصات ومهام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ولم ينسق مع مجلس النواب.

وقال المسلاتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ناهيك عن تعديه على اختصاصات ومهام المنفي، هل نسق الدبيبة مع رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ورئيس المجلس الرئاسي قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر «برلين 2»؟”.

وأضاف “ما هي الرؤية التي يحملها للمؤتمر وهل تمثل الليبيين أم أنها تمثل الإخوان والمليشيات؟”.

وتشهد العاصمة الألمانية «مؤتمر برلين» حول ليبيا، غدًا الأربعاء، بمشاركة وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، والذي تشارك فيه الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، تحدث في إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، أمس الاثنين، حول استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، محذرًا من هذا يرسخ انقسام ليبيا، وداعيًا إلى ضرورة ضمان مغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بشكل منتظم، إضافة إلى نزع سلاحهم، وتسريحهم ودمجهم في بلدانهم.