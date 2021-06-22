اللواء المحجوب يكشف لقناتنا عن تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية (5+5)

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية (5+5).

اللواء المحجوب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “اختتمت اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعها في مقرها بمدينة سرت وذلك لاستكمال الترتيبات الأمنية اللازمة من أجل فتح آمن للطريق الساحلي بعد الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بذلك وبعد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة بحضور بعثة الامم المتحدة للتأكيد والوقوف على حالة الطريق”.

وأوضح اللواء المحجوب، أن اللجنة قررت تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال ايام قليلة وقد اكدت الشركة استعدادها وتم الاتفاق بهذا الشأن، حيث وقفت اللجنة على الأماكن التي تم تحديدها لتكون بوابات أمنية وتمركزات حيث سمحت اللجنة بإدخال المعدات الخاصة لتجهيز هذه المواقع”.

وتابع: “اجتمعت اللجنة بغرفة عمليات الطرفين ولجنة الترتيبات الامنية بشكل مباشر على خط التماس لأول مرة من اجل التنسيق لتنفيذ المطلوب منهم”.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على استمرار اجتماعاتها واعمالها الميدانية المتعلقة بالصيانة والتأمين وذلك لفتح الطريق الساحلي فور الانتهاء من هذه الاعمال خلال أيام قليلة قادمة.