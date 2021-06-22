المستشار صالح للقطراني: يجب بذل مزيد من الجهد لتوحيد المؤسسات وتوفير الخدمات للمواطن الليبي

أجرى رئيس مجلس النواب، زيارة لنائب رئيس الوزراء حسين اعطية القطراني، بمقر ديوان الحكومة في مدينة بنغازي.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، وفي تصريحات نقلها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أكد أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة عدة ملفات وخدمية مهمة لصالح المواطن.

وأوضح الصافي، أن رئيس مجلس النواب شدد لنائب رئيس الوزراء على بذل مزيد من الجهد في هذه الفترة المهمة في توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات للمواطن الليبي.