اتحاد الغرف التجارية يسعى لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر

بحث رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، مع السفير المصري لدى ليبيا، محمد سليم، سبل تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلديْن.

كما بحث الطرفان، خلال اجتماعٍ موسّعٍ بمقر الاتحاد؛ سبل تفعيل الاتفاقيات “الليبية- المصرية” المتعلقة بتسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع، بالإضافة إلى إجراءات الإقامة والتملك بين البلديْن الشقيقيْن.

وأكد الطرفان أهمية تشجيع حركة التبادل التجاري والاستثمار المشترك، إلى جانب فتح الخطوط الجوية والخطوط البحرية بين البلديْن، وإلغاء الرسوم كافة المفروضة على المواطنين الليبيين في المنافذ الحدودية، بحسب بيان الاتحاد.

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