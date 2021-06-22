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المسلاتي: هل يحمل الدبيبة لبرلين 2 رؤية تمثل الليبيين أم الإخوان والمليشيات؟

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استنكر المحلل السياسي، حسين المسلاتي، ذهاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين 2، مشيرا إلى أنه تعدى على اختصاصات ومهام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ولم ينسق مع مجلس النواب.

المسلاتي، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “ناهيك عن تعديه على اختصاصات ومهام المنفي، هل نسق الدبيبة مع رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ورئيس المجلس الرئاسي قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر برلين 2؟”.

وأضاف “ما هي الرؤية التي يحملها للمؤتمر وهل تمثل الليبيين أم أنها تمثل الإخوان والمليشيات؟”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • على مجلس النواب طرح الثقة بحكومة الدبيبة الذى خالف الاتفاق السياسى وتعدى على اختصاص رئيس المجلس الرئاسى الذى يمثل اليلاد بالخارج وليس رئيس الحكومة وهذا نص صلاحيات المجلس الرئاسى
    ا المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
    أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.
    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

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  • هل صادق المجلس الرئاسى على حكومة الدبيية قبل مصادقة البرلمان عليها فاذا لم يوقع المنفى على تشكيلة الخكومة قبل تصديق البرلمان تعتبر باطلة وتخالف الاتفاق السياسى !!

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