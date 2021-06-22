المسلاتي: هل يحمل الدبيبة لبرلين 2 رؤية تمثل الليبيين أم الإخوان والمليشيات؟

استنكر المحلل السياسي، حسين المسلاتي، ذهاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين 2، مشيرا إلى أنه تعدى على اختصاصات ومهام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ولم ينسق مع مجلس النواب.

المسلاتي، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “ناهيك عن تعديه على اختصاصات ومهام المنفي، هل نسق الدبيبة مع رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ورئيس المجلس الرئاسي قبل مغادرته للمشاركة في مؤتمر برلين 2؟”.

وأضاف “ما هي الرؤية التي يحملها للمؤتمر وهل تمثل الليبيين أم أنها تمثل الإخوان والمليشيات؟”.

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