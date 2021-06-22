«المنفي» يصل إيطاليا في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، إلى روما في زيارة رسمية لإيطاليا يلتقي خلالها رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.

جاءت هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من تلك التي قام بها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة للعاصمة الايطالية رفقة عدة وزراء من حكومته، وفقا لما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وتأتي زيارة المنفي، غداة مطالبته لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بإلغاء ملتقى للمصالحة لوفود من الجنوب الليبي، من المقرر تنظيمه في ايطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، باعتبار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أسند إلى المجلس مهمة رعاية المصالحة الوطنية الداخلية.

وأعرب المنفي في كتاب عاجل إلى المنقوش، عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من جانب وزارة الخارجية الايطالية لتنظيمها متلقى المصالحة، إلا أن مصادر دبلوماسية إيطالية أكدت على أن الوزارة لم تلعب أي دور في تنظيم الملتقى وهو مبادرة من منظمة (Ara Pacis) غير الربحية ضمن جهودها منذ سنوات لصالح الاستقرار في منطقة فزان.