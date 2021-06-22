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الرعيض يبحث مع السفير المصري تشجيع حركة التبادل التجاري بين ليبيا ومصر

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي برئاسة محمد الرعيض اجتماعا مع السفير المصري لدى ليبيا محمد سليم، وذلك لمناقشة أهمية تشجيع حركة التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين ليبيا ومصر.

وذكرت مصادر باتحاد الغرف، أن الطرفين أكدا على أهمية فتح الخطوط الجوية والخطوط البحرية بين البلدين، وإلغاء كل الرسوم المفروضة على المواطنين الليبيين في المنافذ الحدودية.

كما ناقشا سبل تفعيل الاتفاقيات المشتركة الليبية المصرية المتعلقة بتسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع، بالإضافة إلى إجراءات الإقامة والتملك بين البلدين الشقيقين على رأس المواضيع المطروحة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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