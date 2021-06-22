الأمم المتحدة: «برلين2» يبحث تنفيذ خارطة الطريق بليبيا وصولاً للانتخابات

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مؤتمر برلين2 سيبحث كيفية تنفيذ بنود خارطة الطريق في ليبيا وصولاً للانتخابات.

وأضاف «دوجاريك» وفق ما نقلت وكالة الأمم المتحدة، أن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم الحاصل في كافة المجالات، وأنه سيناقش التحديات المتبقية لتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق.

وأوضح أن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو هي من سترأس وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأمم المتحدة عن ديكارلو في تغريدة لها على تويتر أنه سيجري العمل خلال مؤتمر برلين اثنان على تعزيز وقف إطلاق النار مع احترام حظر الأسلحة إضافة لسحب المرتزقة.