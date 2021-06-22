شركة الكهرباء تبحث إجراءات تقليل الأحمال في فترة الذروة

بحثت الشركة العامة للكهرباء سبل تقليل الأحمال في فترة الذروة؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الثلاثاء بالشركة، تناول الإجراءات اللازمة لتخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصانع، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، والمتمثلة في إنارة المحلات والشوارع وكافة المرافق العامة والخاصة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الخطوات اللازمة لانطلاق حملات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

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