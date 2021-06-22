عامر التواتي: هناك محاولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بـ “مقاسات شخصية”

اعتبر الدكتور الجراح عامر التواتي، أن أي “قاعدة دستورية بمقاسات شخصية تظل بائسة ومفضوحة وعقيمة أيضا”.

وقال «التواتي»، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: “أتابع كغيري الجدل الدائر حول القاعدة الدستورية للانتخابات الديسمبرية، وبغض النظر عن المصطلحات القانونية والالتفافات التحايلية، إلا أن ما فهمته من هذا الجدل هو محاولة إيجاد قاعدة دستورية بمقاسات شخصية”.

وأردف أن “أي محاولة تفصيل ترزيي الكلام لقاعدة بمقاسات تناسب بعض الأشخاص ولا تناسب آخرين مع تجاهل فج لمقاس الوطن، ربما يكون هذا الفهم ناتج عن قصور لدي في الفهم ولكن هذا ما استطعت فهمه”.