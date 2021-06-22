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خبير أمني جزائري: تصعيد “قوات حفتر” على حدودنا بسبب تصريحات الرئيس تبون

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الجزائري شدد المراقبة على المعابر الحدودية، منذ أن أعلن الجيش الوطني الليبي إغلاق الحدود الجنوبية الغربية بعد ورود معلومات عن مخاطر أمنية إرهابية.

وزعم الخبير الجزائري في شؤون الأمن والدفاع أكرم خريف، أن السبب في هذا التصعيد يعود إلى تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جاء فيها إن طرابلس «خط أحمر بالنسبة للجزائر»، وأن الجيش الجزائري كان على استعداد للتدخل عسكرياً في حال أحكمت قوات “الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة” حفتر سيطرتها على العاصمة الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حفتر أعقل من تبون الجزائر تبوق الجزائر مقرقش من رأسه ما قارعوا ولا رآي سديد او عقل شديد او أي نصح مفيد مهبول وعقله خفيف كاينه ناس من المفروض ما تتقلد مناصب تمثل اعلي في الدوله وهي ناس مهبوله كالمغبون التبون المكلخ

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  • تبون مجنون فدخول ليبيا يحتاج لضوء اخضر من امريكا وروسيا ولم يدخل اردوغان الا بضوء اخضر من ترامب وبوتن وتبون كان بيهجس قبل الانتخابات وهو لا يملك اصلا السلطة لتحريك الجيش فقائد الجيش اقوى منه ولو طلب منه دخول ليبيا لقام بعزله فورا !!
    اما مايقوم به الجبش الوطنى فامر طبيعى لحماية حدوده من واحد مجنون اسمه تبون ففد عقله واصابه الزهايمر وراينا رد فعل الشعب الجزائرى العظيم الذى رفض انتخابات هزلية لنفس الوجوه المرفوضة شعبيا وراينا مقاطعة 70 % من الشعب الجزائرى لانتخابات برلمان تبون المجنون

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