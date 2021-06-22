خبير أمني جزائري: تصعيد “قوات حفتر” على حدودنا بسبب تصريحات الرئيس تبون

ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الجزائري شدد المراقبة على المعابر الحدودية، منذ أن أعلن الجيش الوطني الليبي إغلاق الحدود الجنوبية الغربية بعد ورود معلومات عن مخاطر أمنية إرهابية.

وزعم الخبير الجزائري في شؤون الأمن والدفاع أكرم خريف، أن السبب في هذا التصعيد يعود إلى تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جاء فيها إن طرابلس «خط أحمر بالنسبة للجزائر»، وأن الجيش الجزائري كان على استعداد للتدخل عسكرياً في حال أحكمت قوات “الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة” حفتر سيطرتها على العاصمة الليبية.