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المنقوش: نذهب «برلين 2» لسنسمع العالم صوتنا.. ولن نقبل أن تكون نصوصه حبرا على ورق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الدولة الليبية ستشارك في مؤتمر «برلين 2» على مستوى وزراء الخارجية ولديها رؤية ليبية خاصة تهدف لتعزيز الآليات لتنفيذ قرارات الليبيين ومجلس الأمن ومخرجات المؤتمر المرتقبة.

وأضافت «المنقوش» في كلمة مسجلة وجهتها الشعب الليبي: أن الدولة الليبية ستشارك في مؤتمر «برلين2» وقد أصبحت لديها سلطة تنفيذية موحدة بمجلس رئاسي وحكومة نالت ثقة مجلس النواب، ما يجعلها تشارك في هذا المؤتمر بمبادرة وطنية لكل الليبيين لها أهداف واضحة دون التحيز لأي طرف ترتكز على بنود خارطة الطريق التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعطى للسلطة التنفيذية مهتم تنفيذها.

وتابعت «أن خارطة الطريق نصت في أول مادة فيها على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتحرير القرار السيادي الوطني من إكراه داخلي أو خارجي وإطلاق مصالحة وطنية شاملة»، لافتة إلى أن الأهم من ذلك «هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من العام الجاري».

وأوضحت «أن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عملت على إعداد مبادرة وطنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحت عنوان “مبادرة استقرار ليبيا”، والتي من المقرر أن يتم طرحها خلال مؤتمر «برلين2» والتي تهدف لأول مرة منذ سنوات أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العلمية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار ليبيا».

وأكدت «أن هذه المبادرة ستطرح إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا، وتقوم بالانعقاد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية تهدف إلى دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما يتضمن تكرس السيادة الوطنية وتحرير القرار الليبي ودعم واستقرار السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية بما بخدم مصالح الشعب».

ولفتت بقولها «أن منذ اطلاق مؤتمر برلين الأول فقد لاحظنا تباطؤا وتلكأ في تنفيذ نصوصه الموضوعة، ورغم توحيد السلطة التنفيذية وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وبوادر فتح الطريق الساحلي إلا أن هناك تباطؤا في تنفيذ باقي البنود، لذلك فقد استدعى الأمر في إنشاء صيغة عملية نطرحها في مؤتمر «برلين 2»، تهدف لوضع برنامج زمني محدد لتفيذ قرارات مجلس الامن ومخرجات برلين».

وشددت وزيرة الخارجية بقوله: «لا يمكن أن نقبل أن تكون نصوص مؤتمر برلين حبرا على ورق»، لافتة «إن هذا التطبيق يسلتزم وجود آلية عملية تمزج ما بين العامل الداخلي والخارجي لما تشهده الأزمة من تداخل بين هذين العاملين».

واستكملت «أن الشعب الليبي اليوم مجمع على مطالب موحدة وهي استرداد سيادته على أرضه وتحرير قراره وإنهاء كافة اشكال التدجلات الأجنبية في أرضه، ونحن كلسطة تنفيذية لن نكون سوى انعكاس لتنفيذ مطالب شعبنا ».

واستطردت «أن مبادرة “استقرار ليبيا” ستركز على خلق آليات تنفيذية لحل مشكلة ملف الأمن الاقتصاد وتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة وتفعيل وقف إطلاق النار ووضع جدول زمني واضح لانسحاب كافة القوات الاجنبية من ليبيا والمرتزقة». مختتمة بالقول «سنسمع العالم أجمع صوتنا في حقنا في ثرواتنا وإنهاء فساد المفسدين في أرضنا وارازقنا».

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نجلاء المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر

    الرئيسية أقسام الموسوعة العقيدة
    التصنيف: العقيدة . الإيمان باليوم الآخر . أشراط الساعة .
    + – التشكيل
    الحديث
    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقومُ الساعةُ حتى تُقاتلوا التُّرْكَ: صِغارَ الأَعين، حُمْرَ الوجوه، ذُلْفَ الأنوف، كأنَّ وجوهَهم المِجانُّ المُطْرَقة، ولا تقومُ الساعةُ حتى تقاتلوا قومًا نِعالُهم الشَّعر».
    [صحيح.] – [متفق عليه.]

    الشرح
    لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، ومن صفتهم: أن أعينهم صغيرة، ووجوههم بيضاء مشربة بحمرة لغلبة البرد على أجسامهم، وأنوفهم قصيرة منبطحة، ووجوههم تشبه الترس في انبساطها وتدويرها، وتشبه المطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها، ولا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون قوما يمشون في نعال من الشعر، وهم الترك أنفسهم، ولكنه ذكرهم بصفة أخرى.

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  • انت أيتها الماجده المبجله ستنادي بصوت الليبيين كافه المغبونين التاعبه ظروفهم الاقتصاديه غذا ولكن دبيبه بصيفته من أقليم خاضع للاداره التركيه فسيتحدث بما تمليه عليه مصلحة الشطر التركي من ليبيا فالرجل دفعت به تركيا في جنيف ليكون راعي مصالحها في ليبيا فغدا ستتمالك ازدواجيه الانتماء لتركيا بما ان محافظته التي هو منها باتت تعرف بالمحافظه التركيه رقم 2 وبالانتماء في سابق العهد الي بلد اسمها ليبيا فما تتطلبه مصلحة تركيا سيتفوه به غدا وربما اذا وجد لديه متسع من الوقت فسيجامل البلد الذي كان ينتمي اليه قبل انقلاب الانتماءات في غرب ليبيا وقبل أستقواء الغرب الليبي بتركيا وأستجداء الغرب الليبي للاتراك ان تعالوا احتلونا وذل المهانه ضيقونا اكبر المتسلقين السياسيين سنا صرح وقال كنا نستجدي في تركيا غير يا اسويدي تعالي أحتلينا وآخر محسوب علي غرب ليبيا قال علنا وفي الاعلام الاتراك مرحب بهم في غرف نومنا فهل ياتري ماذا سيفعل التركي في غرفة نومه فهل يعطيه دروس في الفضيله فباسم بكره ستنادي بأسم الاحرار الرافضين الاحتلال او العملاء الذين بالمستعمر في غرف نومهم مرحبين

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  • البهلوان الدبيبة الذى رايناه فى مسرحية البلدوزر على طريق مصراته سرت فى دور كوميدى وهو يقود بلدوزر لفتح طريق غير مفتوح وتكلف تصوير المشهد الكوميدى اتاوة لقطاع الطرق على طريقة فيلم سلام ياصاحبى للفنان عادل امام كان يدفع اتاوة لمرور سيارة البطيخ يبيعها فى السوق وتعالى بص بثلاثة ونص .
    المهم ان الدبدوبة التركى له مفهوم اخر غير كل الشعب الليبى فهو يرى ان الجيش الوطنى التركى يجب عليه اخراج مرتزقة الجيش الوطنى الليبى حتى تعود بنغازى لحضن الوطن العثمانى ولا يعترف الدبدوبة بقرار مجلس النواب بتعيين المشير قائدا عاما للجيش رغم ان البرلمان هو من صدق على الحكومة ورغم ذلك فهى باطلة حيث يجب ان يصدق المجلس الرئاسى على تشكيل الحكومة قبل تصديق مجلس النواب فهل صدق المجلس الرئاسى على تشكيل الحكومة وان المنفى وزيرا للدفاع بالطبع لم يحدث وسأنشر نص الاتفاق السياسى الذى ينص تصديق المجلس الرئاسى على الحكومة وبالتالى قرارات الدبيبة كلها باطلة وعلى بعيو رفع قضية ببطلان قرار الدبيبة لان حكومته لم يصدق عليها المجلس الرئاسى وبكفى شهادة احد اعضاء المجلس !!!

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  • أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

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