المنقوش: نذهب «برلين 2» لسنسمع العالم صوتنا.. ولن نقبل أن تكون نصوصه حبرا على ورق

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الدولة الليبية ستشارك في مؤتمر «برلين 2» على مستوى وزراء الخارجية ولديها رؤية ليبية خاصة تهدف لتعزيز الآليات لتنفيذ قرارات الليبيين ومجلس الأمن ومخرجات المؤتمر المرتقبة.

وأضافت «المنقوش» في كلمة مسجلة وجهتها الشعب الليبي: أن الدولة الليبية ستشارك في مؤتمر «برلين2» وقد أصبحت لديها سلطة تنفيذية موحدة بمجلس رئاسي وحكومة نالت ثقة مجلس النواب، ما يجعلها تشارك في هذا المؤتمر بمبادرة وطنية لكل الليبيين لها أهداف واضحة دون التحيز لأي طرف ترتكز على بنود خارطة الطريق التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعطى للسلطة التنفيذية مهتم تنفيذها.

وتابعت «أن خارطة الطريق نصت في أول مادة فيها على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتحرير القرار السيادي الوطني من إكراه داخلي أو خارجي وإطلاق مصالحة وطنية شاملة»، لافتة إلى أن الأهم من ذلك «هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من العام الجاري».

وأوضحت «أن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عملت على إعداد مبادرة وطنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحت عنوان “مبادرة استقرار ليبيا”، والتي من المقرر أن يتم طرحها خلال مؤتمر «برلين2» والتي تهدف لأول مرة منذ سنوات أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العلمية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار ليبيا».

وأكدت «أن هذه المبادرة ستطرح إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا، وتقوم بالانعقاد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية تهدف إلى دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما يتضمن تكرس السيادة الوطنية وتحرير القرار الليبي ودعم واستقرار السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية بما بخدم مصالح الشعب».

ولفتت بقولها «أن منذ اطلاق مؤتمر برلين الأول فقد لاحظنا تباطؤا وتلكأ في تنفيذ نصوصه الموضوعة، ورغم توحيد السلطة التنفيذية وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وبوادر فتح الطريق الساحلي إلا أن هناك تباطؤا في تنفيذ باقي البنود، لذلك فقد استدعى الأمر في إنشاء صيغة عملية نطرحها في مؤتمر «برلين 2»، تهدف لوضع برنامج زمني محدد لتفيذ قرارات مجلس الامن ومخرجات برلين».

وشددت وزيرة الخارجية بقوله: «لا يمكن أن نقبل أن تكون نصوص مؤتمر برلين حبرا على ورق»، لافتة «إن هذا التطبيق يسلتزم وجود آلية عملية تمزج ما بين العامل الداخلي والخارجي لما تشهده الأزمة من تداخل بين هذين العاملين».

واستكملت «أن الشعب الليبي اليوم مجمع على مطالب موحدة وهي استرداد سيادته على أرضه وتحرير قراره وإنهاء كافة اشكال التدجلات الأجنبية في أرضه، ونحن كلسطة تنفيذية لن نكون سوى انعكاس لتنفيذ مطالب شعبنا ».

واستطردت «أن مبادرة “استقرار ليبيا” ستركز على خلق آليات تنفيذية لحل مشكلة ملف الأمن الاقتصاد وتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة وتفعيل وقف إطلاق النار ووضع جدول زمني واضح لانسحاب كافة القوات الاجنبية من ليبيا والمرتزقة». مختتمة بالقول «سنسمع العالم أجمع صوتنا في حقنا في ثرواتنا وإنهاء فساد المفسدين في أرضنا وارازقنا».