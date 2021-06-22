السفارة الأمريكية تطالب المشاركين في مؤتمر برلين بهذا التعهد

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر.

وقالت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “هذا الأسبوع، سينضم الممثلون الليبيون إلى المجتمع الدولي في برلين 2 لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية” مضيفة “تُظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها السفارة الأمريكية / الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات”.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الاستبيان الذي أجرته الولايات المتحدة يظهر أن “ما يقارب الـ 60٪ يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية؛ 70٪ متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر و 2/3 يرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021” مشيرة لرغبة “الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق”.

ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا “مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر” مضيفة “التقدم الملحوظ يتطلب الوحدة الوطنية وسحب القوات الأجنبية”.

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