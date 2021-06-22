الدبيبة يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، الذي ينطلق غدا الأربعاء، والذي من المنتظر أن يناقش الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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