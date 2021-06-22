ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 June, 2021

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، الذي ينطلق غدا الأربعاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي وصل في وقت سابق من اليوم ،إلى روما في زيارة رسمية لإيطاليا يلتقي خلالها رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.

و من المنتظر أن يناقش المؤتمر الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وتأتي زيارة المنفي، غداة مطالبته لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بإلغاء ملتقى للمصالحة لوفود من الجنوب الليبي، من المقرر تنظيمه في ايطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي، باعتبار أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أسند إلى المجلس مهمة رعاية المصالحة الوطنية الداخلية.

وأعرب المنفي في كتاب عاجل إلى المنقوش، عن شجبه واستنكاره لهذا التصرف من جانب وزارة الخارجية الايطالية لتنظيمها متلقى المصالحة، إلا أن مصادر دبلوماسية إيطالية أكدت على أن الوزارة لم تلعب أي دور في تنظيم الملتقى وهو مبادرة من منظمة (Ara Pacis) غير الربحية ضمن جهودها منذ سنوات لصالح الاستقرار في منطقة فزان.