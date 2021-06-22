المنفي يبحث مع دراغي دعم الانتخابات المقبلة

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية للالتقاء بالرئيس الإيطالي، سيرغو ماتاريلا، ورئيس الوزراء، ماريو دراغي، لبحث دعم الانتخابات المقبلة.

كما بحث المنفي مع دراغي، عددا من الملفات المشتركة والتي على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة، إلى جانب دعم المصالحة الوطنية.

من جانبه أكد دراغي، دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، مثمنا ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية، فيما أكد المنفي أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي في مختلف المجالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا