إيطاليا: ندعم المسار السياسي في ليبيا

أكد برئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي” دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، مُثمناً عالياً ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الإيطالي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في قصر كيجي بالعاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشار المنفي إلى أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا، في مختلف المجالات.

وبحث الجانبين خلال اللقاء عدداً من الملفات المشتركة على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

وغادر المنفي روما متجها إلى برلين التي يزورها للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، الذي ينطلق غدا الأربعاء.