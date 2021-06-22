المنقوش :برلين 2 يناقش مخرجات برلين 1

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، في تصريح لها بمناسبة مرور مئة يوم على توليها مهامها برئاسة الدبلوماسية الليبية، إن مؤتمر برلين 2 يهدف إلى مراجعة مخرجات مؤتمر برلين 1، والتي أسهمت بشكل كبير في وقف إطلاق النار، ودفع العملية السياسية في البلاد إلى الأمام، على حد قولها.

وأضافت المنقوش في التصريح ذاته أن ثوابت عمل الخارجية الليبية في فترة توليها لمنصبها كانت تتمحور حول تحقيق كل بنود مخرجات الحوار الليبي، وعلى رأسها تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، إضافة إلى المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.

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