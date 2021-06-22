حول مؤتمر برلين.. سفير ألمانيا: المسرح مهيأ

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا اكتمال الاستعدادات لمؤتمر برلين 2 معربا عن تمنياته بخروج المؤتمر بمخرجات ناجحة.
وعرض سفير ألمانيا لدى ليبيا صور للقاعة التي سيجتمع فيها المشاركون بمؤتمر برلين 2 قائلا “المسرح مهيأ” مضيفا “انطباعات من مكان انعقاد مؤتمر برلين الثاني غدًا حول ليبيا، مع التمنيات بمخرجات ناجحة”.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
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