حول مؤتمر برلين.. سفير ألمانيا: المسرح مهيأ

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا اكتمال الاستعدادات لمؤتمر برلين 2 معربا عن تمنياته بخروج المؤتمر بمخرجات ناجحة.

وعرض سفير ألمانيا لدى ليبيا صور للقاعة التي سيجتمع فيها المشاركون بمؤتمر برلين 2 قائلا “المسرح مهيأ” مضيفا “انطباعات من مكان انعقاد مؤتمر برلين الثاني غدًا حول ليبيا، مع التمنيات بمخرجات ناجحة”.

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ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.