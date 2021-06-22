بسبب موجة الحر.. منح المراقبات التعليمية السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

منح وزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، مراقبات التربية والتعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان، إن القرار يأتي «حماية لطلابنا وحفاظا على سلامتهم»، ويشترط «ألا تتجاوز مدة إيقاف الدرسة يومين اثنين».

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن موجة الحر ستستمر على غالبية مناطق الغرب، متوقعة حدوث تراجع طفيف، غدا الأربعاء، على المناطق الساحلية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا