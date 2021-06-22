مفوضية الانتخابات تنظّم جلسة تشاورية بخصوص مراقبة الانتخابات

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمشاركة من منظمة NDI بفندق كورنثيا جلسة تشاورية بخصوص مراقبة الأنتخابات مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين من لديهم خبرة في مجال مراقبة الأنتخابات لأجل توحيد عملية المراقبة مع هذه المنظمات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في جميع الجوانب ما قبل الأنتخابات ويوم الأنتخابات وما بعد الانتخابات لإنشاء معايير وعمليات مفهومة بشكل متبادل يمكن من خلالها للمنظمات والمفوضية الوطنية العليا للأنتخابات والمجتمع المدني التفاعل بشكل مثمر.

والقى عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم بالخير كلمة بعد ان حي الحضور وشكر المعهد الديمقراطي على تعاونه لاجل رفع مستوى العملية الأنتخابية في ليبيا بشكل كبير وخصوصا في أهم مرحلة من مراحلها والتى هى جزء كبير منها عملية الأنتخابات وتحتاج الى عمل مشترك.

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