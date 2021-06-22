وزير الخارجية المصري يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا

توجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر «برلين ٢» حول ليبيا المقرر عقده غدا الأربعاء، تلبيةً لدعوة من نظيره الألماني، هيكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تصريح صحفي إن شكري سيؤكد خلال مشاركته في المؤتمر «على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل».

كما سيؤكد شكري على مساندة مصر لـ«الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة».

– الدبيبة يتوجه إلى برلين على رأس وفد حكومي

– مسؤولة أممية: سنعمل على احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة في «برلين 2»

– الجرندي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في «برلين 2»

وينطلق مؤتمر برلين الثاني، غدًا الأربعاء، ومن المقرر أن يناقش الاستعدادات الجارية والدفع نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية ديسمبر المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وكيفية توحيد وتشكيل قوات أمن موحدة في البلاد، بحسب ما أعلنته الخارجية الألمانية مطلع الشهر الجاري.

وتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي سيشهد أيضا الإعلان عن مبادرة ليبية من قبل الحكومة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

ويشارك في مؤتمر برلين الثاني ممثلين كبار عن حكومات ليبيا، والجزائر والصين، والكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمغرب، وهولندا، وروسيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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