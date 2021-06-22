السفارة الأمريكية لدى ليبيا: 60٪ يخططون للتصويت في انتخابات ديسمبر

أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن “الممثلين الليبيون سينضمون هذا الأسبوع إلى المجتمع الدولي في (برلين 2) لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية”.

وأوضح حساب السفارة الأمريكية، على تويتر، أن “استطلاعات الرأي التي أجرتها السفارة الأمريكية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تُظهر الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات”.

وتابعت السفارة في بيانها، أن “نتائج الاستبيان؟ ما يقارب الـ 60٪ يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية؛ 70٪ متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر، ويرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021. رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق”.

وختم بيان السفارة الأمريكية، داعيًا “مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر. التقدم الملحوظ يتطلب الوحدة الوطنية وإزالة القوات الأجنبية”.

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