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نقص الإنسولين..أزمة تؤرق مرضى السكري

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعاني مرضى السكري ببلدية وادي عتبة هذه الأيام نقصا حادا في حقن الإنسولين، وفي المواد الغذائية التي لها صلة بعلاج السكري، وفحوصات وتشخيص هذا المرض، ما زاد الأمر سوءا لمرضى السكري خصوصا مع ذروة درجات الحرارة لهذا الصيف.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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