تدريب لموظفي الاتصالات والمساعدة ببنغازي استعداداً للانتخابات

افتتح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، فعاليات الدورة التدريبية لموظفي مركز الاتصالات والمساعدة، تحت إشراف قسم التدريب بالمفوضية وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “تضمن برنامج التدريب معلومات تعريفية عن المفوضية والأطر القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآلية تسجيل الناخبين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بكيفية الرد على أسئلة المواطنين والمعلومات التي ينبغي توفرها لدى موظف مركز الاتصالات”.

وأضاف البيان “هذه هي المجموعة الثانية من المتدربين ويبلغ عددهم (40) متدرباً للعمل في مركز الاتصالات في مكتب بنغازي، فيما تم تدريب (40) موظفا آخرين خلال الأسبوع المنصرم في مقر المفوضية بطرابلس”.

وتابع “سيتولى مركز الاتصالات استقبال اتصالات المواطنين والرد على استفساراتهم حول عملية التسجيل بسجل الناخبين التي ستنطلق قريبا، وذلك على الخط الهاتفي المباشر 1441”.

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