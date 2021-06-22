خلال زيارته لروما.. المنفي: نتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء للعاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراغي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المنفي، عقد لقاءً برئيس الوزراء الإيطالي في قصر كيجي، وتناول عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

وأشار المنفي إلى أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا، في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد دراغي دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، مُثمناً عالياً ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

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