حفتر يلتقي في الرجمة وكيل وزارة الداخلية

التقى القائد العام للقوات المُسلحة خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في الرجمة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الذي لم يكشف مزيدا من التفاصيل حول فحوى اللقاء.

من جانبه أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن الجيش مستمر في حربه على الإرهاب ويرحب بالتعاون مع دول الجوار للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

وقال المحجوب، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مستمرة في حربها على الإرهاب وتنطلق أعمالها من مهمة الجيش في تحقيق سيادة الوطن وحماية حدوده دون التدخل في شؤون الاخرين وتحترم سيادة كل دول الجوار وترحب بأي تعاون في مجال القضاء على التنظيمات الارهابية التي تحاول أن تستغل المساحات الشاسعة المترامية الأطراف للصحراء بين هذه الدول والاختباء والتواجد فيها ومحاولة التسلل بينها وخلق الفوضى ونشر الرعب بين الآمنين وتنفيذ العمليات الارهابية”.

وبين المحجوب “أن التنبيه الخاص بالإعلان عن العمليات العسكرية ضد هذه المجموعات في الجنوب والجنوب الغربي لسلامة المواطنين الذين قد يتواجدون في هذه المناطق ويتنقلون عبرها حتى نؤمن (الحدود الليبية) ونقضي على الإرهابيين”.