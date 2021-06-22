شركة مليتة: زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الوفاء

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا اليوم الثلاثاء زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الوفاء النفطى

وأكدت شركة مليتة للنفط والغاز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى العمل على معالجة المشاكل التى تعيق استمرار الإنتاج من بعض آبار النفط الخام.

وأشارت الشركة إلى قيام الإدارة العامة لعلوم الأرض وهندسة المكامن والإدارة العامة للعمليات بتنفيذ عمليات من شأنها إعادة الإنتاج من البئر أ43 بمعدل 300 برميل نفط يوميا بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات باستخدام أحدث طرق صيانة الآبار وهي تخريم المنطقة المنتجة عن طريق Steam tub gun ثم معالجتها ب Clean Sweep II واستخدام طريقة الرفع بالغاز الطبيعى وكذلك تمت زيادة القدرة الانتاحية للبئر أ53 إلى 800 برميل نفط يوميا بدل من 400 برميل نفط يوميا.

وبينت الشركة أنها تعمل حاليا على مجموعة من الآبار المتوقفة عن الإنتاج لفترة طويلة لإعادتها للإنتاج فى أقرب وقت ممكن باستخدام أحدث الطرق العلمية فى هذا المجال والتى أثبتت نجاحها فى البئرين السابقين.