اللافي يؤكد على ضرورة إيجاد آلية لتسوية معاشات المتقاعدين من الجيش قابلة للتنفيذ

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي «على ضرورة إيجاد آلية قابلة للتنفيذ، لمعالجة تسوية معاشات المتقاعدين من الجيش الليبي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء، في طرابلس باللجنة العليا للتسويات المالية لمعالجة معاشات متقاعدي الجيش، ممثلةً في رئيس هيئة التنظيم والإدارة، لواء بحار خالد أحمد عبد القادر، ومدير إدارة المنافع النقدية بالهيئة عميد إبراهيم سالم العجيلي، وعدد من الضباط المختصين بالتقاعد العسكري، بالإضافة إلى مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، الطاهر قدوشة، ومدير إدارة التقاعد العسكري بصندوق الضمان الاجتماعي، سالم الزوبي، وعدد من مديري الإدارات بالصندوق.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول معالجة تسوية معاشات المتقاعدين من الجيش الليبي، وفق القرارات الصادرة بالخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتسويات المالية، وضعت اللافي في صورة آخر ما وصلت إليه الإجراءات، وما نتجت عن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن بين وزارة الدفاع، ووزارة المالية، وصندوق الضمان الاجتماعي.

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