رئيس مجلس النواب يبحث مع القطراني الملفات المتعلقة بالشأن العام

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني صباح اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية ورئيس جهاز البحث الجنائي.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالشأن العام والملفات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنيين ومن بينها توحيد مؤسسات الدولة .