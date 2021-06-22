توحيد مؤسسات الدولة.. أبرز محاور لقاء «القطراني» ورئيس مجلس النواب

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح .

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، أن “الطرفين تباحثا خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالشأن العام والملفات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها توحيد مؤسسات الدولة”.

ومن جانبه ثمن «القطراني» الجهود التي يبذلها مجلس النواب متمثلا في رئيس مجلس النواب ولسعيهم الحثيث لتوفير مناخ سياسي يمكن من خلاله إتمام كافة الاستحقاقات التي تقع على عاتق كل من السلطة التشريعية والتنفيذية .

وشارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي.