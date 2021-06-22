البعثة الأممية تهنئ نقابة المحامين على اعتماد أول مدونة لقواعد السلوك المهني

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نقابة المحامين الليبيين على صياغة أول مدونة لقواعد السلوك لمهنة المحاماة في ليبيا، واصفة الوثيقة بـ«المهمة التي ستكون بمثابة دعم لمبادئ المِهنية والأخلاقية والمُسائلة عند مُمارسة مهنة المحاماة في ليبيا».

وقالت البعثة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن النقابة العامة للمحامين الليبيين نجحت بعد ثلاث أيام من المداولات القانونية المكثفة في وضع الصيغة النهائية لأول مدونة لقواعد السلوك لمهنة المحاماة في ليبيا في اجتماع يسرته البعثة.

وشارك في الاجتماع الذي اختتم أمس الاثنين أعضاء مجلس النقابة العامة المُنتخب المكون من 10 أعضاء ينحدرون من كافة أرجاء ليبيا، بما في ذلك طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق والخمس والزاوية وسبها وغريان وخبراء فريق سيادة القانون بالبعثة، وخبير دولي من رابِطة المحامين الأميركية.

وأوضح البعثة أن النص النهائي لمدونة قواعد السلوك «استُلهِمَ من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لعام 2011 وأهداف القانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن المحاماة»، وكذلك من المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بدور المحامين في نظام عدالة منصف ويراعي حقوق الإنسان.

وأكدت البعثة أن النص النهائي لمدونة السلوك «يُعدّ إنجازاً كبيراً لنقابة المحامين الجديدة ومجلسها المُنتخب ديمقراطياً»، موضحة أن الغرض الأساسي من المدونة يتمثل في مُساعدة أعضاء النقابة «على اتخاذ خيارات مُتسِقة عند مواجهة أية معضلات أخلاقية، فضلاً عن وضع مبادئ ومعايير أخلاقية قابلة للتطبيق أثناء عملهم المهني».

وبينت البعثة أن ديباجة مدونة قواعد السلوك تسلط الضوء على رؤية المدونة وأهميتها بالنسبة للتطور الأخلاقي لمهنة المحاماة في ليبيا. وتشمل الوثيقة وتحدد المبادئ العامة الرئيسية التي تنظم الأنشطة المهنية للمحامين كأعضاء في النقابة. ويتناول القسم الأخير من المدونة قواعِد سلوك المحامين في الفضاء الإلكتروني وعلى نحو مبتكر.

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