وقفة احتجاجية في سرت تندد بفتح الطريق الساحلي

احتج شباب من مدينة سرت على ما اعتبروه تدخلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في شؤون اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وهتف المحتجون بشعار “5+5.. لا لا للدبيبة”، وتحركوا عبر أحد شوارع مدينة سرت باتجاه مقر إقامة لجنة “5+5” ومقر البعثة الأممية في فندق المهاري، وأكدوا تأييدهم للجنة ومعارضتهم لتدخل الدبيبة في اختصاصات اللجنة، مثمنين دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب، وفي ذات الوقت دور قوات البنيان المرصوص في تحرير المدينة.

وطالب المحتجون الدبيبة بالاهتمام بكل المناطق دون استثناء أو إقصاء، وبزيارة مدن الوسط والجنوب والشرق أسوة بزياراته لمدن غرب البلاد، حسب وصفهم.

وتعكس هذه الوقفة الاحتجاجية ما يدور من أصداء لدى الرأي العام الليبي حول خطوة حكومة الوحدة الوطنية بفتح الطريق الساحلي عند نقطة بويرات الحسون، بتأييد من المجلس الرئاسي، حيث انقسم الاتجاه العام بين مؤيد يرى أنها مبادرة، ورأي مخالف يرى أن ما تم “عملية صورية” ليست من اختصاص أحد سوى اللجنة العسكرية ويجب أن تتم بضمانات وترتيبات جادة.

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