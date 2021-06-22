امغيب يؤكد ضرورة التوفيق بين سيادة ليبيا واحترام حقوق الإنسان

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على ضرورة التوفيق بين مصالح ليبيا وسيادتها واحترام حقوق الانسان في التعامل مع ملف اللاجئين.

جاء ذلك خلال لقاء امغيب رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري بحضور مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب و مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغازي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وشدد امغيب على ضرورة خلق تنمية مستدامة بالمناطق الحدودية وعلى أهمية بناء قدرات السلطات الأمنية العاملة في المجال الإنساني

وأعرب رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا عن استعداد مفوضية اللاجئين لتطوير التعاون في هذا المجال .

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع المهاجرين في مدينة الكفرة وأولويات المساعدة والدعم للنازحين والمهاجرين في مراكز الإيواء والعمل على توفير إحتياجاتهم الأساسية