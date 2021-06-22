أبرزها العقود المتعثرة.. « المقريف» يناقش مع «الخوجة» عددًا من المشاكل العالقة

اتّفق وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، مع وزير الخدمة المدنية “عبدالفتاح الخوجة” على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لكل المشاكل العالقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأوضح حساب وزارة التربية والتعليم، على فيسبوك، أن “الاجتماع شهد حضور مستشار وزير التربية والتعليم ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة الموارد البشرية، إضافةً إلى مدير إدارة الملاكات بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الإفراجات المالية بالوزارة وأحد أعضاء اللجنة ومقررها”.

وناقش الاجتماع “العقود المتعثرة والمُنَسَّبِين الجُدد، والملاك الوظيفي للعام 2017 وإجراءات التعاقد مع المعلمين، والإفراجات المالية، واعتماد المطابقة كأساس لأي إجراء يتم مع وزارة المالية”.

وأحاط وزير التربية والتعليم الحاضرين استحداث إدارة شؤون المراقبات وذلك للإسهام في حلحلة أي إشكاليات، مُشدداً على ضرورة العمل بآلية واضحة وقابلة للتطبيق، والرُّجوع إلى منظومة البيانات بالوزارة.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض بيانات المعلمين غير التربويين بالوزارة، وبيانات الاحتياط العام، والاحتياطي في حراسات المرافق التعليمية، ومقترح التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم.