قبل توجههما لبرلين.. وزيرا خارجية تونس والإمارات يناقشان التنسيق المشترك بشأن ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التطورات الليبية مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، قبل توجههما إلى العاصمة الألمانية لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الجرندي وآل نهيان تحدثا في مكالمة هاتفية، عن التنسيق والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدّولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما أبرز الاستحقاقات القادمة ومن بينها مؤتمر برلين 2 الدّولي المعني بالمسار السّياسي اللّيبي.

وأكد الجرندي على أهميّة أن “تتضافر جهود الدول العربية والمجموعة الدّولية لحشد الدعم لأشقائنا اللّيبيّين من أجل إتمام مسارهم السياسي بنجاح”.

على صعيد آخر، تناولت هذه المكالمة علاقات التّعاون والأخوة التي تربط البلدين الشّقيقين حيث عبر الوزيران عن استعدادهما لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المستويات.