حفتر يبحث القضايا المتعلقة بالأمن الوطني

بحث القائد العام للجيش خليفة حفتر مع مُستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف خلال لقائهما في مقرّ القيادة العامة بالرجمة القضايا الهامة المُتعلقة بالأمن الوطني الليبي بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما التقى حفتر في مكتبه بالرجمة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم.

من جانبه أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن الجيش مستمر في حربه على الإرهاب ويرحب بالتعاون مع دول الجوار للقضاء على التنظيمات الإرهابية.