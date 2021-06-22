مطالبات بإغلاق محطة الرويس الكهربائية

أصدر حراك شباب ومؤسسات المجتمع المدني بنالوت وباطن الجبل والحوامد بيانا بشأن الأضرار الناتجة عن محطة الرويس الكهربائية، إذ طالبوا بإغلاق المحطة نتيجة تضرر المزارع وتلوث البيئة وانتشار الأمراض، كما عبر الحراك أيضا عن استيائهم من ازدياد ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الغربية مشيرين إلى أن العدالة ليست في توزيع الكهرباء فقط إنما في توزيع الوقود والغاز ومياه الشرب أيضا.
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قناة ليبيا
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