اللافي: يجب على الدولة الليبية الاهتمام بذوي الإعاقة ومنحهم كامل حقوقهم

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يؤكد على ضرورة اهتمام الدولة بفئة ذوي الاعاقة ومنحهم كامل حقوقهم الاجتماعية والوظيفية والسياسية.

شدد عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” على ضرورة اهتمام الدولة بفئة ذوي الإعاقة، الشريحة المهمة في المجتمع، من خلال العمل على منحهم كامل حقوقهم الاجتماعية والوظيفية والسياسية.

وأكد “اللافي” خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بأعضاء حراك الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن المجلس الرئاسي سيتابع مع الجهات المعنية كل مايتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولن يدخر جهدًا من أجل خدمة المؤسسات والمراكز التي تعنى بهم.

وقدم أعضاء الحراك لعضو المجلس الرئاسي مذكرة توضيحية لمطالب أعضائه، أهمها استكمال الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الخاص بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل وإلغاء بعض القرارات المتعلقة ببعض الملفات المهمة، التي تخص هذه الشريحة.