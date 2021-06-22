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اللافي: يجب على الدولة الليبية الاهتمام بذوي الإعاقة ومنحهم كامل حقوقهم

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يؤكد على ضرورة اهتمام الدولة بفئة ذوي الاعاقة ومنحهم كامل حقوقهم الاجتماعية والوظيفية والسياسية.

شدد عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” على ضرورة اهتمام الدولة بفئة ذوي الإعاقة، الشريحة المهمة في المجتمع، من خلال العمل على منحهم كامل حقوقهم الاجتماعية والوظيفية والسياسية.

وأكد “اللافي” خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بأعضاء حراك الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن المجلس الرئاسي سيتابع مع الجهات المعنية كل مايتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولن يدخر جهدًا من أجل خدمة المؤسسات والمراكز التي تعنى بهم.

وقدم أعضاء الحراك لعضو المجلس الرئاسي مذكرة توضيحية لمطالب أعضائه، أهمها استكمال الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الخاص بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل وإلغاء بعض القرارات المتعلقة ببعض الملفات المهمة، التي تخص هذه الشريحة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • بالله يا لافي … تقولي حقوق ذوي الأعاقة –
    في تقرير من خبراء ليبيين عن تواجد مخلفات حربية من الناتو تحتوي على اليورانيوم وهي مادة مشعة تقتل الانسان حتى بعد فترات طويلة وتحتوي على سموم كيميائية تمكث فالتراب والأعشاب وتضر الانسان والحيوان والأسماك –
    وتسيب في الإعاقة والولادة الغير طبيعية – مادة اليورانيوم محرمة دوليا و استخدمها الناتو الاوروبي الصهيوني على المناطق الليبية وابناء ليبيا –
    ومعظم الاعاقات والامراض والسرطانات سببها الرءيسي هو الاعتداء على ليبيا في سنة 2011 – ومعظم التقارير تم حذفها من المواقع في الانترنت – وكانت هناك منظمات حقوقية عالمية تخرج فالشوارع ضد العدوان على ليبيا
    وصورت ما حدث في ليبيا داخل الأقراص الالكترونية وان ما حدث جريمة حرب – شاركت فيها دول الاتحاد الاوروبي ورءيس حكومة بريطانيا قي ذاك الوقت ديفيد كامرون – ومعه ساركوزي – وهم السبب الرءيسي في انتشار هذه الأمراض الاشعاعية داخل البلاد –
    وكذلك التسرب النفطي من الناقلات على السواحل الليبية –
    والله العظيم شباب ليبيين اصبحوا معاقين بسبب الترسبات الكيمياءية وما في حد تكلم ..!!! واجهوا الحقيقية بالحقيقة – حتى يتم الاصلاح والحلول – وعدم ترك المشاكل تتراكم عليكم – مع الاهمال وضياع الوقت …!!؟
    ” قل اعملوا فسيرى الله عملكم “

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