الميهوب لقناتنا: الفريق أول عبد الرازق الناظوري هو الرئيس الشرعي للأركان العامة ونستنكر تجاوزات المجلس الرئاسي

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التجاوزات وعدم اختصاص المجلس الرئاسي بإنشاء وتعيين غرف العمليات مشتركة لتأمين الجنوب.

لجنة الدفاع، وفي بيانها الممهور باسم رئيسها طلال الميهوب وتحصلت قناتنا على نسخة حصرية منه، قالت: “تابعنا بقلق بالغ جمة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بإنشاء وتعيين أمراء لغرف عمليات مشتركة لتأمين الجنوب، وفي الوقت الذي تؤكد لجنة الدفاع والأمن القومي على أن أمن وسلامة وسيادة التراب الوطني بشكل عام وأمن الجنوب بشكل خاص هو غاية وصميم وجوهر الأمن القومي الليبي هو اختصاص أصيل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.

وتابع: “نستغرب هذه القرارات الصادرة التي تعد انتهاكا صارخا لصلاحيات واختصاصات لا يملكها المجلس الرئاسي بصفته قائدا أعلى للجيش”، حيث أكدت رفضها وبشكل قاطع ما صدر عن المجلس الرئاسي من قرارات إنشاء غرف عمليات وتعيين أمراء لها وتكليفها بمهام وتحديد تبعية هذه القوات للمجلس فهي في الأساس ليست من اختصاصات القائد الأعلى للجيش بل وتعد تعديا على اختصاصات القائد العام للقوات المسلحة وفقا للمادة ( 3) من القانون 11 لسنة 2012 المعدل في القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي ينص ويؤكد على ستة عشر اختصاصا تحدد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي واختصاصات القائد الأعلى للجيش”.

وأضافت: “صفة القائد الأعلى للجيش هي صف تنظيمي إشرافي تضمن تبعية السلطة العسكرية إلى سلطة مدنية لكنها ليست صفة فنية تبيح له وهو المدني التدخل في الشؤون الفنية العسكرية التي هي من الاختصاصات الأصيل للقائد العام والتراتبية القيادية للعسكريين النظاميين”.

وتابعت: “كل التجاوزات في المهام والإجراءات لصفة القائد الأعلى سالفة الذكر ساهمت في انتشار الفوضى وشرعنه للميلشيات كانت نتيجة لضغوط التي مارستها هذه الميلشيات وانتجت قرارات غير قانونية تخالف الدستور والقانون وهذا يؤكد ما كنا نقوله ونؤكد عليه دائما بأن صفة القائد الأعلى لابد أن تستمد من الرئيس المنتخب من قبل الشعب، ونؤكد دعمنا للجنة العسكرية 5+5 ولكل المخرجات واتفاق جنيف ونطالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتنفيذ ترتيبات أمنية تكون في أولوياتها تفكيك الميلشيات ونزع أسلحتها، فلا سلاح خارج سلطة الجيش الليبي”.

وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بتعيين وزيرا للدفاع والعمل مع لجنة 5+5 لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أتفاق جنيف، وعدم القفز على مخرجاتها.

وأضافت: “كنا ننتظر من المجلس الرئاسي أن ينبه رئيس الحكومة بالتجاوزات التي يقوم بها بإسباغ الشرعية على المدعو محمد الحداد واعطائه صفة رئيس الأركان وهي صفة ووظيفة وصبغة غير شرعية فمجلس النواب الليبي بصفته منتخب من الشعب أختار في جلسته بتاريخ 24 أغسطس 2014، تعيين الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس للأركان العامة وكل القرارات ومحاولة إضفاء الشرعية على المدعو الحداد تخالف الإعلان الدستوري وتخالف قرارات مجلس النواب المنتخب من الشعب”.

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