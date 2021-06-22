المنقوش: مبادرة استقرار ليبيا تسعى لخلق حلول للمشكلتين الأمنية والاقتصادية

أضافت المنقوش، إن مبادرة استقرار ليبيا التي ستطرحها غدا أمام مؤتمر برلين والتي أعدتها السلطة التنفيذية الموحدة ستركز على خلق آليات تنفيذية لحل المشكلة الأمنية والاقتصادية، تهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ شروطه، بما في ذلك وضع برنامج زمني واضح لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشارت المنقوش في ختام خطابها إلى أن الشعب الليبي هو السند والداعم الحقيقي لكل من يؤمن باستقلال بلاده وكرامته، مؤكدة أنها تحمل في طريقها إلى مؤتمر برلين 2 رسالة واحدة مفادها أن الشعب الليبي هو من سيقرر عبر انتخابات ديسمبر القادمة رئيسا لبلاده، وممثلين في البرلمان عنه.

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