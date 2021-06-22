الزناتي يناقش مع سفير جمهورية التشيك سبل استئناف التعاون الصحي

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الزناتي مع سفير جمهورية التشيك الاتحادية لدى ليبيا يان فيتشتال.

الاجتماع تناول مناقشة آلية استئناف العلاقات بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي بليبيا، وكذلك بُحث آلية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات السابقة فضلا عن إمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات للشركات التشيكية.

كما تم مناقشة سبل التعاون فيما يخص توطين العلاج بالداخل، وكذلك توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والأخصائيين في التخصصات الدقيقة كجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة القلب والشرايين والأوردة.

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