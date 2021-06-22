ليبيا الان

الزناتي يناقش مع سفير جمهورية التشيك سبل استئناف التعاون الصحي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الزناتي مع سفير جمهورية التشيك الاتحادية لدى ليبيا يان فيتشتال.

الاجتماع تناول مناقشة آلية استئناف العلاقات بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي بليبيا، وكذلك بُحث آلية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات السابقة فضلا عن إمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات للشركات التشيكية.

كما تم مناقشة سبل التعاون فيما يخص توطين العلاج بالداخل، وكذلك توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والأخصائيين في التخصصات الدقيقة كجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة القلب والشرايين والأوردة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك