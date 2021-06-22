وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء في الجبل الأخضر والقبة وأجدابيا

نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء في كلا من بلدية الجبل الأخضر والقبة وأجدابيا وقفة احتجاجية طالبوا فيها المسؤولين بالنظر في أجور العاملين بالشركة وذلك بزيادة رواتبهم.

كما طالب المحتجون في بيانات منفصلة بمنح علاوات للعاملين، وتفعيل التأمين الصحي دون استثناء، والتأمين الخاص بإصابات العمل المتوقفة منذ سبع سنوات.

ودعا العاملون بالشركة الكهرباء بإلزام الشركة بدفع المستحقات المالية المتأخرة لجميع العاملين ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وإحالتهم للنائب العام وفتح تحقيق وفق ما جاء بتقارير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة منذ عام الفين واحد عشر وحتى العام الجاري .

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