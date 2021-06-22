رئيس الوزراء الإيطالي: ندعم المسار السياسي في ليبيا ونثمن عمل المجلس الرئاسي

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن بلاده “تدعم المسار السياسي في ليبيا، وعمل المجلس الرئاسي الليبي”، مثمنا ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك حسبما أوضح المجلس الرئاسي الليبي، في بيان اليوم الثلاثاء، خلال لقاء دراغي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال زيارته الرسمية إلى روما.

ومن جانبه، أكد المنفي على أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الملفات المشتركة على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية وتم الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

