شركة الكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة عطب بأحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج عدد من وحدات التوليد بمحطات (الخمس الغازية وجنوب طرابلس الغازية والزاوية المزدوجة والرويس الغازية) بقيمة إجمالية (1200) ميجاوات.

وقالت الشركة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن خروج الوحدات نتيجة لحدوث عطب بأحد خطوط نقل الطاقة الرئيسية “عين زارة/ بئر الاسطى ميلاد رقم 1 جهد 220 ك. ف”.

وأوضح البيان أن هذا العطب تسبب في تعطل وحدات التوليد المذكورة، ما ترتب عليه زيادة في العجز واشتغال منظومة طرح الأحمال الآلي وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأشار البيان إلى أن فرق الصيانة تعمل على صيانة الدائرة المعطوبة وكذلك إعادة تشغيل وحدات التوليد بمحطات الإنتاج للدخول بها على الشبكة العامة.